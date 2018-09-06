Десятый Байкальский интернет-форум соберёт на одной площадке маркетологов, ИТ-специалистов, предпринимателей и студентов

В рамках форума с 3 по 9 сентября запланирована серия событий — выставка первый сайтов иркутских компаний, бизнес-завтрак с участием организаторов и спикеров БИФ, день SMM, день бизнеса, митап ИТ-специалистов и уикенд на Байкале. Все они посвящены развитию интернета в Иркутской области.

Хедлайнеры форума — руководитель маркетингового отдела «Мосигры» Сергей Абдульманов, директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов, эксперт по рекламному сопровождению «ВКонтакте» Кирилл Гисматов и руководитель учебного центра «ТопЭксперт» Леонид Гроховский. Они выступят с докладами про контент-маркетинг, рекламные стратегии, продвижение в социальных сетях, SEO и веб-аналитику в главный день форума, 7 сентября.

Юлия Иванова, руководитель оргкомитета «БИФ 2018»:

В этом году БИФ станет самым масштабным в своей истории. Впервые нам удастся охватить всех, кто связан с развитием интернета в регионе — как студентов и недавних выпускников вузов, бизнесменов, маркетологов, рекламистов и айтишников. Это поможет наладить диалог между специалистами в одной сфере — студенты смогут найти стажировку, бизнес — сотрудников, маркетологи и айтишники поделятся опытом друг с другом.

Мы благодарны за содействие партнёрам и площадкам, которые принимают у себя мероприятия форума — это министерство по молодёжной политике Иркутской области и библиотека им. Молчанова-Сибирского, Сбербанк и арт-завод «Доренберг», а также компания «Гранд Байкал».

Генеральный партнер форума — Сбербанк — представит на форуме новинки своего эквайринга и расскажет, как организовать приём платежей от клиентов в интернете в соответствии с законодательством.

Участие в форуме уже подтвердили 450 человек. Участие в событиях «БИФ 2018» стоит от 300 до 1200 рублей. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на сайте baikalinternetforum.ru