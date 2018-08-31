Что будет, если США выйдут из ВТО?

Глава Белого дома продолжает удивлять инвесторов и весь остальной мир. Дональд Трамп заявил, что готов вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации, если «она не изменится».

Понимает он это или нет, но данное решение будет, прежде всего, негативно для экономики США. Игра без правил, прежде всего, невыгодна крупным игрокам. Америка – второй экспортер в мире. После выходы из ВТО США придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая Евросоюз и Китай. Плюс в этом случае можно ожидать повышенную волатильность по паре евро/доллар.

Американский бизнес, конечно, будет против данного решения. Что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Но это точно не про Трампа. Россия с США торгует мало, отношения двух стран на нуле, санкции и контрсанкции. Выход США из ВТО точно не наша головная боль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари