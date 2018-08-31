Топ-5 важных событий для инвесторов будущей недели: Минфин может вступить в игру

От новой недели не стоит ждать повышенной волатильности, но возможности заработать все же будут, так как публикацию статистики никто не отменял. Однако в этот раз ее будет меньше.

В понедельник Соединенные Штаты празднуют День Труда, американские фондовые площадки будут закрыты. В центре внимания в этот день будут данные PMI. Индекс деловой активности в производственном секторе опубликуют Китай, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Россия. Данные из КНР и Германии будут особо важными. От Китая ждут снижения активности в августе, а Германия должна похвастаться стабильностью, ожидается, что индекс останется на прежнем уровне 56,1.

Во вторник решение по процентной ставке объявит Банк Австралии, ставка с большой долей вероятности останется без изменений – 1,5%. Вслед за европейскими странами индекс деловой активности в производственной сфере за август опубликуют США, рынок ждет ухудшения показателя, а значит, есть шанс, что доллар продолжит ослабевать на следующей неделе. Пока торги по паре евро/доллар проходят в районе 1,170.

В среду европейские страны продолжат публиковать данные по деловой активности, но уже в сфере услуг. Рост активности позволит паре евро/доллар продвинуться наверх к отметке 1,175, а может и выше, но при условии слабых данных из США в предыдущие дни. Существенный рост деловой активности в сфере услуг ожидается в Великобритании, по итогам августа индекс может возрасти с 53,5 до 54,7 пунктов. Пара фунт/доллар может попытаться продолжить коррекцию наверх в район 1,314.

Также в среду решение по процентной ставке примет Банк Канады, изменений не предвидится, ставка останется на уровне 1,5%. Пара американский доллар/канадский доллар в среднесрочной перспективе продолжает снижаться.

Четверг внесет ясность в пару евро/доллар, так как рынок ждет публикация данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, которые включают только частный сектор, а также статистика по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе и индекс деловой активности в непроизводственном секторе. Велики шансы, что число занятых совпадет с ожиданиями и окажется лучше них, а это мощный «бычий» фактор для доллара, к тому же по прогнозам индекс деловой активности в августе тоже должен проявить себя с лучшей стороны. Таким образом, в четверг коррекция в паре евро/доллар может быть завершена и американский доллар вновь вернется к росту.

В пятницу все внимание снова на пару евро/доллар, а также на канадский доллар. ЕС опубликует данные по темпам роста ВВП во втором квартале 2018 года. Американское бюро статистики по рынку труда представит данные по безработице и число занятых в несельскохозяйственном секторе, которые являются не менее важными, чем данные от ADP, так как включают в себя и частный сектор, и государственный.

Сюрпризов от ЕС не предвидится оценка темпов роста ВВП, скорее всего, останется на уровне 2,2% год к году. А вот от данных США ждут позитива, что усилит рост доллара к концу недели.

Канада также поделится данными по безработице и деловой активности. Есть вероятность, что уровень безработицы в августе вырастет с 5,8% до 5,9%, а уровень деловой активности понизится. В этом случае паре американский доллар/канадский доллар ничего не останется, как продолжить свой путь к отметке 1,27.

Ну и, конечно, несколько слов о рубле. На следующей неделе Минфин РФ может вернуться на внутренний валютный рынок, что в сложившейся ситуации крайне нежелательно. Рубль и без того достаточно слаб. Фактически пары вплотную подошли к уровням августа 2015 года. По прогнозам Альпари, с высокой вероятностью коррекция начнется по достижении парой доллар/рубль уровня 69,7 руб., парой евро/рубль – уровня 80-80,5 руб.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари.