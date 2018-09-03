13,5 млн рублей будет направлено на строительство девяти фельдшерских пунктов в селах Иркутской области

В Иркутской области готовят проекты строительства фельдшерско-акушерских пунктах в деревне Улан и селе Половинка Баяндаевского района, в деревне Кутанка и селе Майск Осинского района, в поселке Казарки Усть-Кутского района, а также в деревнях Нижняя Идыга, Кударейка и селах Булуса и Кулункун Эхирит-Булагатского района.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер на проведение проектных и изыскательских работ по 9-ти медпунктам. Стоимость работ оценивается в 13,5 млн рублей, финансирование ведется из бюджета Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Заказчиком работ выступает Управление капстроительства Иркутской области. Согласно конкурсным материалам, проектная документация должна быть готова в течение 255 дней – ориентировочно летом 2019 года.