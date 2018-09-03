Банк «Открытие» установил кредитный лимит на ГК «Балтийский лизинг» в размере 10 млрд рублей

Банк «Открытие» установил кредитный лимит на Группу компаний «Балтийский лизинг» в размере 10 млрд рублей для финансирования лизинговых проектов компании. Заемные средства будут предоставлены в форме кредитной линии сроком на 5 лет.

«Решение о финансировании «Балтийского лизинга» принято в рамках реализации стратегии банка по наращиванию кредитного портфеля в сегменте крупного корпоративного бизнеса. Мы рассматриваем партнерство с ГК «Балтийский лизинг» как хорошую возможность доходного долгосрочного вложения в быстрорастущий сектор рынка с высоким кредитным качеством, – отметил член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Виктор Николаев. – Мы высоко оценили лизинговый портфель компании, который состоит из контрактов с ликвидными объектами лизинга для клиентов разных сегментов рынка. Он хорошо диверсифицирован и обеспечивает высокую степень надежности и защиты инвестиций».