Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования потребительских кредитов в 3,6 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 7 месяцев 2018 года увеличил объемы рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 7 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал кредитов на сумму свыше 5,5 млрд рублей.

Программы рефинансирования Банка УРАЛСИБ дают возможность уменьшить размер ежемесячного платежа за счет снижения процентной ставки, объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, и тем самым повысить удобство обслуживания кредита, а также включить в новый кредит дополнительные денежные средства на потребительские нужды.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.