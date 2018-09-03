Платежная система «Мир» и Дальневосточный банк дарят литры топлива и бесплатное годовое обслуживание Премиальной карты

Платежная система «Мир» и Дальневосточный банк запустили совместную акцию для держателей национальных карт – «Дальний Восток 2000».

С 1 сентября до 30 ноября 2018 года держатели карт «Мир» Дальневосточного банка, совершившие покупку на сумму от 500 рублей, участвуют в розыгрыше топливных карт аналогичного номинала. По итогам акции будет определен обладатель главного приза – 2000 литров топлива.

Кроме того, первые 2 000 человек, открывшие в период действия акции Премиальную карту «Мир» Дальневосточного банка, смогут целый год не платить за ее обслуживание.

Акция проходит во всех регионах присутствия Дальневосточного банка.

Более подробная информация об условиях акции «Дальний Восток 2000» представлена на сайте https://super.mironline.ru/dvb.