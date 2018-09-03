Примсоцбанк продлевает летние ставки по потребительским кредитам до конца ноября

Примсоцбанк продляет действие кредита «Акционный» до 30 ноября 2018 года. Клиенты банка смогут получить 1 млн. рублей по ставке от 11,9% годовых. Кредит выдаётся на срок от 13 месяцев до 5 лет.

— Кредит с низкой ставкой 11,9% стал настоящим хитом среди клиентов Примсоцбанка. Мы решили дать всем желающим возможность реализовать идеи, возникшие в течение лета, — рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Банк очень внимательно относится к рассмотрению каждой отдельной заявки, поэтому шанс получить одобрение оказывается выше, чем при шаблонных методах проверки. Скорость принятия решений от этого не страдает – в большинстве случаев решение принимается в течение часа.

Специализированные ресурсы высоко оценивают условия кредита «Акционный». Так, по мнению редакции портала BankiDirect.ru, кредит входит в ТОП-10 кредитов без справок и поручителей.

Подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.