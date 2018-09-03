Председатель Правления РСХБ Борис Листов принял участие в открытии агрокластера в Тверской области

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов совершил рабочую поездку в Тверскую область. Во время визита он принял участие в торжественном открытии нового предприятия ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в ГК «АгроПромкомплектация». Почетными гостями церемонии также стали Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

При кредитной поддержке РСХБ построен животноводческий комплекс на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и завод по переработке сырого молока мощностью 87,6 тыс. тонн в год. Объем кредитных средств Банка в инвестиционный проект превысил 4,5 млрд рублей.

ГК «АгроПромкомплектация» в партнерстве с Россельхозбанком реализовала свыше 30 инвестиционных проектов. Объем кредитных вложений Банка в них составил 50 млрд рублей. В текущем году Банк одобрил финансирование четырех новых инвестиционных проектов ГК «АгроПромкомплектация» на общую сумму свыше 14 млрд рублей.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание кредитованию инвестиционных проектов, направленных на развитие отечественного мясного и молочного животноводства. Этот сегмент сельского хозяйства имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления продовольственной безопасности страны. Ввод в действие нового производства способствует комплексному развитию экономики Тверской области и позволяет обеспечить рынок Центрального федерального округа высококачественной продукцией отечественного производства», ‒ отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.