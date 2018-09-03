На 28,5% вырос бюджет Иркутского района в первом полугодии 2018 года

В первом полугодии 2018 года в бюджет Иркутского района поступили доходы в размере 1,385 миллиарда рублей, что составило 45,4% от годового плана в размере 3,048 миллиарда рублей. Расходы зарегистрированы на уровне 1,356 миллиарда рублей. Процент исполнения составил 43,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий рост доходов составил 306,9 миллиона рублей, или 28,5%.Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района со ссылкой на Анну Зайкову, председателя комитета по финансам Иркутского района.

Фото: irkraion.ru

Анна Зайкова также представила проект о полной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет района с 1 января 2019 года от объема поступлений, подлежащих зачислению в областной бюджет. Такая замена регулируется пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ.

Анна Зайкова:

– Как у нас устанавливается дополнительный норматив? При планировании бюджета министерство финансов прогнозирует объемы доходов по каждому муниципальному образованию. И на их основе для каждого МО определяется свой расчетный объем дотации. В случае, если принимается решение о замене дотации, тогда расчетный объем дотации по муниципальному образованию делится на прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц по данному МО, и получается дополнительный норматив отчислений по налогу для муниципального образования. В случае, если такое решение не принимается, законом Иркутской области для данного поселения утверждается дотация в расчетном объеме, который был получен при планировании.

Анна Зайкова подчеркнула, что дотацию целесообразно заменять для увеличения собираемости налогов и развития налоговой базы, возможности самостоятельно прогнозировать собственные доходы на длительный период. В случае, если муниципальный район по дополнительному нормативу от НДФЛ сверх расчетного объема дотации получает средства, указанный объем изъятию в бюджет субъекта не подлежит. Кроме того, доходы, полученные сверх расчетного объема дотации, не учитываются при последующем распределении любых межбюджетных трансфертов. Председатель комитета по финансам пояснила, как будет происходить процесс бюджетного выравнивания после замены дотаций.

Анна Зайкова:

– По каждому муниципальному образованию формируется определенный объем доходов, этот объем распределяется между бюджетами. Дополнительный норматив отчислений будет уходить с объема, который ранее поступал в областной бюджет.

По словам председателя комитета по финансам, решение о замене дотации принимается Думой в случае роста доходов. В срок не позднее 1 сентября один раз в год представительный орган может вынести решение либо в пользу дотации, либо против нее. Все депутаты проголосовали за принятие данной инициативы.