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Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал в Иркутской области

3 сентября 2018

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Ангара», пропал в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. На борту вертолета находились три работника авиакомпании.

По данным информагентства, Ми-8 вылетел из Усть-Кута в Северобайкальск для проведения аэрофотосъемки, а через некоторое время он не вышел на связь и пропал с радаров.

2 сентября по маршруту пропавшего вертолета вылетел Ми-8 Росавиации, однако поиски не увенчались успехом и после наступления темноты их перенесли на утро 3 сентября. На данный момент поиски затрудняют плохие погодные условия – туман и низкая облачность. После улучшения погоды поиски пропавшего вертолета возобновят.


/ СИА /
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