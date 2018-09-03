Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал в Иркутской области

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Ангара», пропал в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. На борту вертолета находились три работника авиакомпании.

По данным информагентства, Ми-8 вылетел из Усть-Кута в Северобайкальск для проведения аэрофотосъемки, а через некоторое время он не вышел на связь и пропал с радаров.

2 сентября по маршруту пропавшего вертолета вылетел Ми-8 Росавиации, однако поиски не увенчались успехом и после наступления темноты их перенесли на утро 3 сентября. На данный момент поиски затрудняют плохие погодные условия – туман и низкая облачность. После улучшения погоды поиски пропавшего вертолета возобновят.