Идентификационные карты нового образца начали использовать при маркировке древесины в Иркутской области

Идентификационные карты нового образца начали применять при реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины в Иркутской области. Технические особенностями работы с такими картами губернатору Сергею Левченко продемонстрировал министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

Обновленные карты имеют больший функционал и предоставляют возможность записи на них предусмотренного лесным законодательством сопроводительного документа в полном объеме и считывать эту информацию устройствами с технологией беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), которой оснащена большая часть мобильных устройств. Это позволит лесным инспекторам, сотрудникам полиции, таможни и других причастных ведомств осуществлять моментальную проверку легальности перевозимой древесины, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Специально для реализации проекта нами была разработана программа Лесрегистр и ее мобильная версия. Включив приложение и понеся карту к мобильному устройству или планшету, можно получить всю информацию, которая содержится в традиционных сопроводительных документах, предусмотренных лесным законодательством. К тому же Лесрегистр автоматически сравнивает данные с тем, что лесопользователи вносят в федеральную систему лес ЕГАИС и выдает несоответствия, на основании которых мы проводим проверки, – рассказал Сергей Шеверда.

За неправильно оформленные сделки лесопользователи рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей. За время действия пилотного проекта наложено штрафов более чем на 20 миллионов рублей. Пока карты с расширенным функционалом используют несколько лесозаготовителей и филиалы Лесхоза Иркутской области. По результатам пилотного проекта в Иркутской области отработана возможность использования сопроводительного документа в электронной форме. Сергей Левченко положительно отозвался о реализации пилотного проекта, отметив необходимость внесения изменений в лесное законодательство.