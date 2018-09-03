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«Иркутскавтодор» построит стену-водопад в иркутском Академгородке

3 сентября 2018
Фото из рабочей документации к проекту обустройства

Аукцион на благоустройство центральной площади Академгородка в Иркутске выиграло муниципальное предприятие «Иркутскавтодор», снизив цену контракта на 400 тысяч рублей.Как сообщается на сайте госзакупок, комплекс работ по благоустройству обойдётся в за 26,4 млн рублей.

Согласно проектной документации, «Иркутскавтодор» должен построить сцену вблизи входа в ДК «Юбилейный» и амфитеатр со стороны ул. Лермонтова. Центральной композицией благоустройства площади станет минималистический фонтан в виде «стены-водопада».

Первый этап работ по благоустройству центральной площади Академгородка в Иркутске планируют завершить к 25 сентября, второй — к 25 октября. Финансирование осуществляется из бюджета города по программе «Формирование комфортной городской среды». 


/ СИА /
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