Россияне стали меньше покупать кофе, молока и шоколада

Исследовательский холдинг Ромир выяснил, что количество семей, позволяющих себе простые удовольствия, в июле сократилось. При этом те, кто решил не отказываться от привычных товаров, нарастили объём покупок, благодаря чему показатель Индекса «Кофе с молоком» остался на уровне прошлого месяца.

Динамика Индекса «Кофе с молоком» в России

Индекс «Кофе с Молоком» рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Базой для расчёта Индекса является динамика цен и объёмов потребления 4 категорий товаров: кофе, молока, бутилированной воды и плиток шоколада.

Согласно расчётам, в июле Индекс составил 862 п.п., что равняется июньскому значению. Изменения таких показателей, как пенетрация, объёмы покупки и цены на товары, оказались незначительными и не смогли существенно повлиять на Индекс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Индекс «Кофе с молоком» снизился на 2,6% или 23 п.п. Вероятно, причиной этому стало значительное снижение объёмов потребления шоколадной плитки.

Пенетрация (число домохозяйств, купивших продукт)

В июле на 2% выросло число домохозяйств, покупающих бутилированную воду. Число семей, которые покупают шоколад, молоко и кофе, наоборот, сократилось – на 0,5%, 2% и 3% соответственно.

Количество семей, покупающих бутилированную воду, по сравнению с июлем 2017 года выросло на 2%. Число потребителей молока увеличилось на 1,3%. Количество домохозяйств, покупающих шоколад, практически не изменилось. Семей, которые приобретают кофе, стало меньше на 6%.

Объёмы потребления

Тем не менее объёмы покупок по трём из четырёх составляющих Индекса выросли. Шоколадной плитки стали покупать больше на 2%, молока – на 4,7%, кофе – на 4,5%. Исключение составила только бутилированная вода – объём покупок этой составляющей Индекса упал более чем на 10%.

По сравнению с показателями годичной давности покупки молока выросли на 2%, воды – на 6%. По двум другим товарам тенденция обратная – в частности, кофе стали покупать на 2,5% меньше. Продажи шоколада упали ещё значительнее.

Цены текущего и прошлого года

Все продукты, входящие в Индекс «Кофе с молоком», по сравнению с прошлым месяцем подорожали. Вода – на 1%, молоко – на 2%, шоколад – на 2,5%. Больше всех прибавил в цене кофе – почти 8%.

По сравнению с июлем 2017-го подорожали вода и кофе – на 6,5% и 8,5% соответственно. Молоко и шоколад, наоборот, подешевели – на 7% и 4%.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel (Потребительская скан-панель) основана на данных потребления более 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой, а также сообщают о всех полученных доходах. Данные в режиме онлайн поступают в базу данных скан-панели и обрабатываются автоматически.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.