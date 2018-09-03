Вертолёт Ми-8 обнаружен разрушенным в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Фото: Федеральное агентство новостей

Пропавший накануне вертолет Ми-8 обнаружили разрушенным сегодня, 3 сентября, в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в 290 километрах на юго-восток от Усть-Кута. Об этом сообщили в Сибирском региональном центр МЧС России.

Вертолет обнаружили с воздуха, по визуальным данным он был разрушен, людей рядом не наблюдалось. Летчики нашли ближайшее до него место посадки, спасатели, пешком добравшись до места крушения вертолёта, обнаружили троих погибших людей.

В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии.

Выяснением причин крушения займётся межведомственная комиссия.

Напомним, в 11:00 2 сентября из аэропорта Усть-Кута вылетел вертолёт МИ-8. Он направлялся в Казачинско-Ленский район для производства аэросъёмки. На борту было три члена экипажа. по сообщениям, работников авиакомпании «Ангара». В этот же день вертолёт исчез с радаров, и по факту его пропажи была начата доследственная проверка.