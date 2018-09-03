Фотовыставка дикой природы открылась в Якутске благодаря ИНК

Фотовыставка «Первозданная Россия» начала работу 2 сентября в Якутске при поддержке ИНК в современном музейном комплексе «Моя история». Как сообщает пресс-служба компании, экспозиция доступна для свободного посещения и будет работать в течение трех недель – до 24 сентября. На ней представлено около 90 фотографий живой природы российских фотохудожников, в том числе 17 работ якутских мастеров.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев на открытии выставки поблагодарил Иркутскую нефтяную компанию за то, что она предоставила жителям региона возможность оценить красоту и разнообразие природы нашей страны. Министр также отметил, что акция востребована школьниками всех возрастов и способна развить в них бережное отношение к окружающей среде.

Жители и гости Якутска приходят на выставку семьями, и каждый открывает для себя что-то новое: вулканы Камчатки, заповедные территории Алтая, Синские столбы Якутии или забавные моменты из жизни животных. Одной из первых посетительниц пятилетней Таисии больше всего понравилась лисичка, «которая стоит на задних лапках как я возле балетного станка».

В день открытия экспозиции состоялся и первый мастер-класс: педагоги дома дружбы народов им. Кулаковского учили изготовлению традиционных кукол. Не только дети, но и взрослые с удовольствием создавали северных красавиц из оленьей кожи, меха и бисера. Помимо мастер-классов педагогов народных промыслов в открытом формате пройдут лекции-презентации учёных на тему биоразнообразия животного и растительного мира Якутии, географические квизы для школьников и обучающий семинар по основам фотографии. Всего в первый день гостями выставки стали более 200 человек, многие из которых собираются вернуться уже с семьями и друзьями на мастер-классы и лекции в рамках программы.