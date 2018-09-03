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Более 11 миллионов рублей изъяли из незаконного игорного заведения в Иркутске

3 сентября 2018

Накануне правоохранители в рамках расследования уголовного дела по ранее полученной оперативной информации провели обыск нежилого трехэтажного здания по улице Толевой в Ленинском округе Иркутска.И обнаружили там нелегальное игорное заведение.

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru

На всех трех этажах нежилого здания размещались столы для карточных игр и электронные технические устройства для игры в  «маджонг», а также помещения для досуга посетителей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. В ходе обысковых мероприятий изъяты 4 стола для карточных игр, денежные средства в размере более 11 миллионов рублей и другие предметы.

Сейчас проводятся процессуальные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к организации проведения азартных игр. 

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru


<p>Фото: irk.sledcom.ru</p> <p>Фото: irk.sledcom.ru</p> <p>Фото: irk.sledcom.ru</p>
/ СИА /
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