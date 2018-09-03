Иркутскстат: демографическая нагрузка в Иркутской области растет

На 1000 человек трудоспособного возраста в Иркутской области приходится 784 нетрудоспособных, из них 384 младше 16 лет и 400 человек, перешагнувших черту пенсионного возраста. Это один из важнейших демографических показателей, он характеризует соотношение основных возрастных групп и может свидетельствовать о проблемах с наполнением пенсионного фонда. Его динамика в последние годы неблагополучна: в 2005 году демографическая нагрузка составляла 582 человека на 1000 лиц в трудоспособном возрасте, в 2010-м – 612.

Фото: balashover.ru

Как сообщает Иркутскстат, в целом по региону лица старше 55 (60) лет составляют 22,4% населения. В муниципальных образованиях ситуация складывается по-разному. Есть территории, где старшее поколение составляет более четверти жителей. Это Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское и ряд северных муниципалитетов: Усть-Илимск и одноименный район, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Мамско-Чуйский районы. Демографическое неблагополучие наиболее выражено в Мамско-Чуйском районе, где 28,4% жителей старше трудоспособного возраста и очень высока демографическая нагрузка, как общая, так и лицами старшего возраста (соответственно 1083 и 591 на 1000 человек в трудоспособном возрасте; в 1,4-1,5 раза выше областного уровня). В других перечисленных территориях нагрузка за счет старшего поколения выше среднего показателя на 18-35%.

С другой стороны, ряд территорий имеют сравнительно молодое население, где пенсионеров по старости (по критериям действующего законодательства) – не более 20%. В Балаганском районе – 20%, Иркутском, Боханском, Эхирит-Булагатском – 18-19%, Нукутском – 17,5%, в Осинском районе – 16,3%.

В этих районах общая демографическая нагрузка может превышать средний уровень (за счет младшего поколения), но соотношение числа лиц старшего возраста и пока не достигших черты в 55 или 60 лет ниже областного показателя на 6-24%.

Это оперативные данные на начало 2017 года. Точную картину покажет предстоящая через 2 года Всероссийская перепись населения. А в октябре т.г. в стране пройдет Пробная перепись населения.

