Сельхозпроизводители Приангарья получили компенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы

В 16 районах Иркутской области продолжается уборка зерновых культур. Намолочено 105 тыс. тонн – 12% от запланированных объемов. Аграрии убрали зерновые с площади 50 тыс. гектаров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Всего в этом году предстоит убрать 442 тыс. гектаров зерновых и намолотить 880 тыс. тонн зерна. В Усольском районе, где отмечается самая высокая урожайность зерновых – 24,5 центнера с гектара, убрано уже 50% площадей. Более 30% площадей в Черемховском районе, там урожайность составляет 21 центнера с гектара.

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Министр сообщил, что для бесперебойной работы в период уборочной кампании аграриям уже перечислены 200 млн рублей – средства, которые областной минсельхоз выделил на погашение части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемых на технологические цели. Напомним, специально для этого были внесены изменения в областную госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы». Решение было вызвано резким повышением цен на топливо в период проведения весенне-полевых работ. Кроме того, переведены дополнительные средства – 65,2 млн рублей на несвязанную поддержку в области растениеводства.

– Уже в конце августа к нам на счет пришли средства, на которые мы закупили топливо. И соответственно сейчас все работы по уборке урожая ведутся в активном режиме. Техника вся на ходу, – отметил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Андрей Пинигин.

Продолжается в регионе заготовка кормов. Сена сельхозтоваропроизводители заготовили 111 тыс. тонн – это 52% от потребности. Темп заготовки сена выше на 27%, чем 2017 году. Сенажа заготовлено 83% от потребности, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

– В ходе уборочной кампании ведомство в ежедневном режиме ведет работу с районами по формированию базы по кормам. Это необходимо, чтобы в дальнейшем мы могли правильно распределить корма по территориям. В том числе помочь тем шести хозяйствам в Боханском и Усольском районах, которые нынче пострадали от почвенной засухи. До них также доведены средства господдержки по ГСМ. Наше министерство на этой неделе отправит пакет документов в Минсельхоз Российской Федерации на запрос по предоставлению компенсации ущерба этим хозяйствам. Сумма потери составила более 18 млн рублей. Площадь ущерба 3 тыс. гектаров посевов кормовых и зерновых культур. Режим чрезвычайной ситуации снят 31 августа. Ситуация на сегодняшний день стабильная, – подчеркнул министр.

Также. как сообщает пресс-служба правительства региона, сельхозорганизациям и крестьянским хозяйствам предстоит собрать 79 тыс. тонн картофеля и 26,5 тыс. тонн овощей. В этом году на 15% больше, чем в прошлом году приобретено новой техники.

– Общий объем господдержки сельхозпроизводства в этом году составляет 2 млрд 787 млн рублей, из них 2 млрд 46 млн рублей областные средства, 740 млн рублей – федеральные. Уже доведены средства в объеме 2 млрд 65 млн рублей – это 75%. По данным на 1 сентября, областных средств по отношению к прошлому году аграриям доведено на 20% больше. Таким образом, мы выполнили поручение главы региона по финансовой поддержке наших сельхозтоваропроизводителей. Доведены средства на элитные семена, с этого месяца начнется финансирование мероприятий по низкопродуктивной пашне (пары). На эти цели предусмотрено 157 млн рублей, – сказал Илья Сумароков.