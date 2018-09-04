Иркутск в четверке ТОП-10 самых дорогих пентхаусов в регионах СФО

Пентхаус – это наиболее престижный формат городской жилой недвижимости. Как правило, таких объектов в продаже представлено немного, а их стоимость – одна из самых высоких на рынке. Эксперты ЦИАН изучили предложение пентхаусов в Сибирском федеральном округе и составили рейтинг регионов СФО по самой высокой стоимости жилья данного формата.

Под понятием «пентхаус» в данном рейтинге понимается квартира, расположенная на последнем (или нескольких последних) этажах здания и обладающая как минимум одним дополнительным атрибутом: двумя и более уровнями, открытой террасой, камином, панорамным остеклением, вторым светом. При этом в рейтинге участвовали как пентхаусы с отделкой, так и без, на первичном и на вторичном рынках.

В топ-10 рейтинга самых дорогих пентхаусов в регионах Сибирского федерального округа вошли Забайкальский край, Омская область, Алтайский край, республики Хакасия и Бурятия, Томская область, Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская и Кемеровская области. Максимальные цены в рассматриваемой категории в этих локациях варьируются от 5,1 млн до 120 млн рублей. При этом в первую десятку не попали республики Тыва и Алтай. В этих регионах аналитикам ЦИАН не удалось найти пентхаусы, выставленные на продажу.

10 место. Забайкальский край, Чита

5,1 млн рублей / 117 кв. м

https://chita.cian.ru/sale/flat/191520555/

Открывает рейтинг самых дорогих пентхаусов Сибирского федерального округа Забайкальский край. Ценовой максимум для данного формата недвижимости в Чите достигает 5,1 млн рублей. Если в Москве этих денег едва хватит на покупку однокомнатной квартиры, то на локальном рынке за эту сумму можно приобрести пентхаус площадью 117 кв. м с камином, террасой, зоной барбекю и дровяной баней.

9 место. Омская область, Омск

9 млн рублей / 202,9 кв. м

https://omsk.cian.ru/sale/flat/187335236/

Девятое место достается Омской области и пентхаусу стоимостью 9 млн рублей. Это двухуровневая квартира площадью 202,9 кв. м. Лот имеет панорамное остекление и открытую террасу. Кроме того, здесь есть возможность установить камин и организовать зону барбекю. При этом пентхаус продается без отделки, но с готовым дизайн-проектом.

8 место. Алтайский край, Барнаул

13,5 млн рублей / 240 кв. м

https://barnaul.cian.ru/sale/flat/173614964/

В Барнауле самая дорогая квартира, обладающая характеристиками пентхауса, обойдется в 13,5 млн рублей. Лот площадью 240 «квадратов» занимает два этажа в элитном жилом комплексе на Молодежной улице. Объект реализуется без отделки.

7 место. Республика Хакасия, Абакан

15,59 млн рублей / 207,8 кв. м

https://abakan.cian.ru/sale/flat/189222275/

На седьмой строчке находится Республика Хакасия с максимальным ценником в 15,59 млн рублей. В Абакане самый дорогой пентхаус расположен в строящемся жилом комплексе «Отражение». Его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 года. Лот площадью 207,8 кв. м занимает два уровня, в квартире предусмотрен второй свет и веранда.

6 место. Республика Бурятия, Улан-Удэ

16,05 млн рублей / 278 кв. м

https://ulan-ude.cian.ru/sale/flat/191942069/

Самый дорогой пентхаус в Улан-Уде продается в новом доме на Комсомольской улице. Квартира площадью 278 кв. м в плане имеет необычную круглую форму, она занимает весь последний этаж здания. Также в квартире есть две открытые террасы. Обойдется данный лот в 16,05 млн рублей.

5 место. Томская область, Томск

21 млн рублей / 108,65 кв. м

https://tomsk.cian.ru/sale/flat/191347647/

Первую пятерку открывает Томская область: здесь самый дорогой пентхаус экспонируется по цене 21 млн рублей. Лот имеет сравнительно небольшую площадь – «всего» 108,65 кв. м, но при этом расположен в двух уровнях. Особого внимания заслуживает высота потолков, которая превышает 4 метра. Пентхаус продается с готовой отделкой.

4 место. Иркутская область, Иркутск

23 млн рублей / 301 кв. м

https://irkutsk.cian.ru/sale/flat/184543348/

Четвертая позиция достается Иркутску, где за 23 млн рублей можно приобрести пентхаус в новом жилом комплексе «Статус». Данный лот является одним из самых больших в данном рейтинге – его площадь составляет 301 кв. м. В квартире есть открытая терраса, но нет ремонта.

3 место. Красноярский край, Красноярск

35 млн рублей / 270 кв. м

https://krasnoyarsk.cian.ru/sale/flat/185928630/

«Бронзу» получает пентхаус в клубном доме на 30 квартир в центре Красноярска, который обойдется покупателю в 35 млн рублей. Это двухуровневая квартира площадью 270 кв. м. Лот продается с готовым ремонтом в современном стиле, а также вместе с парковочным местом.

2 место. Новосибирская область, Новосибирск

41 млн рублей / 324,3 кв. м

https://novosibirsk.cian.ru/sale/flat/187133951/

Второе место у Новосибирска. Здесь за 41 млн рублей можно приобрести пентхаус площадью 324,3 кв. м, в котором сочетаются почти все необходимые атрибуты настоящего пентхауса: он занимает два последних этажа здания, в нем есть второй свет и открытая терраса. Не хватает только камина, но вместо этого есть зона барбекю с мангалом, тандыром, коптильней и другим оборудованием.

1 место. Кемеровская область, Кемерово

120 млн рублей / 431 кв. м

https://kemerovo.cian.ru/sale/flat/191906391/

Первое место достается Кемеровской области. Причем отрыв от ближайшего соперника составляет почти три раза – самый дорогой пентхаус в Кемерово выставлен на продажу за 120 млн рублей. По сути, это полноценный особняк, расположенный на крыше здания на Притомской набережной. Из индивидуального подземного паркинга на 4 автомобиля (входит в стоимость) в пентхаус ведет собственный лифт, двери которого открываются непосредственно в квартире. Также здесь есть терраса площадью более трехсот «квадратов», опоясывающая пентхаус с трех сторон. Лот продается с качественной отделкой в классическом стиле.