Свободных денег у россиян стало меньше

Согласно результатам исследования холдинга Ромир, Индекс свободных денег понизился. После рекордного скачка в июле снижение составило около 10%. Несмотря на то, что динамика понижения для июля стандартна, обычно показатели падают гораздо заметнее.

Фото: vbelgorode.com

В июле объём свободных денег снизился до 27,7 тыс. рублей. Таким образом ИСД потерял почти 10% после рекордного повышения в июне. В денежном выражении падение составило 2,8 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2018 году динамика традиционного июльского снижения Индекса заметно меньше, чем в предыдущие годы – в среднем в два раза (2017 – 20%, 2016 – 23%, 2015 – 18%). В этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках у них могло остаться больше денег из-за неистраченных «отпускных». Нетипичная для июля ситуация ещё раз подтверждает этот вывод. Сезон отпусков пошёл на спад, снижаются и значения Индекса. Можно предположить, что уже в начале осени динамика ИСД будет соответствовать обычному графику.

Свободные деньги домохозяйств в 2015-2018 гг., среднемесячное значение в тыс. рублей

Среднегодовое значение Индекса свободных денег по итогам семи месяцев составило 24,1 тыс. рублей. С начала года показатель поднялся на 48% с 18,7 тыс. рублей. В денежном выражении ИСД с января вырос на 9 тыс. рублей.

По сравнению с июлем 2017 года Индекс увеличился более чем на 50% или на 9,5 тыс. рублей (с 18,2 тыс. рублей). За 3 года объём свободных денег в пересчёте на домохозяйство вырос на 75% или почти 12 тыс. рублей (с 15,8 тыс. рублей в июле 2015 года).

Методика расчёта ИСД

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.

Доходы домохозяйства складываются из регулярных и разовых денежных поступлений, получаемых всеми членами семьи из различных источников:

заработная плата с различными начислениями и доплатами;

пенсии, пособия, стипендии, страховые и социальные выплаты;

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы от операций с личным имуществом;

другие виды доходов.

Для расчёта Индекса свободных денег все затраты домохозяйств были разделены на две группы по степени важности – необходимые (первоочередные) и желательные (вторичные).

К необходимым (первоочередным) относятся затраты на следующие виды товаров и услуг:

продукты питания;

непродовольственные товары повседневного спроса;

жилищно-коммунальные услуги;

бытовые услуги;

медицинские услуги;

услуги пассажирского транспорта;

услуги связи;

обязательные платежи.

В качестве примера желательных (вторичных) можно привести затраты на следующие виды товаров и услуг: движимое и недвижимое имущество (квартира, дача, автомобиль и т.п.), одежда, мебель, бытовая техника, развлечения, платные образовательные услуги, услуги учреждений культуры, путешествия, денежные сбережения, алкоголь, другие виды товаров и услуг.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в режиме онлайн поступают в базу данных скан-панели.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.