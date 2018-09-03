На рынке появились разговоры о том, что ближе к середине-концу осени хлеб может подорожать. Это связано с курсовыми скачками, которые пришлись на июль и август, а также с сокращением прогнозов по урожаю в этом году. Речь идет о примерно 10%-ном повышении цены на хлеб, по крайней мере, так говорят в кулуарах рынка.

Это нормальная по рыночным меркам величина, но для потребителя это может быть ощутимо. Подорожать может мука из-за роста цены на пшеницу третьего сорта (далеко не самое лучшее сырье для производства хлеба, но в России основной выпуск идет именно из нее). Пшеница в свою очередь становится дороже из-за ослабления рубля и ухудшения валютной конъюнктуры, а также проблем с новым урожаем.

С одной стороны, производство непосредственно хлеба для комбината внутри вертикально интегрированных холдингов (таких сейчас большинство) низкорентабельно или даже убыточно. Дневной спрос на хлеб можно просчитать только приблизительно: излишки производства продавцы обычно сдают обратно, и никого особенно не беспокоит, что производитель будет с ним делать и как разберется со своими убытками. Возврат может доходить до 15%. Убытки перекрывают, как правило, другими производственными направлениями, а также «оптимизацией» трат при выпуске хлеба (в компонентах и их качестве). С другой стороны, хлеб – социально значимый продукт, и выйти на снижение производства не так уж и просто. Кроме того, цены на хлеб контролируются государством, но это те сорта хлеба, которые и так не очень активно растут в цене. Наиболее востребованные предложения хлеба стоят столько, сколько считает разумным производитель, а затем и продавец.

Что будет делать государство, когда увидит, что цены на хлеб начнут ползти вверх? Скорее всего, дотирует производителя на величину убытка с тем, чтобы «закрепить» отпускные ценники вблизи прежних значений. Такое уже было, когда урожай зерна оказывался не самым лучшим. В подобном «ручном» регулировании нет ничего удивительного, других механизмов тут не существует, поскольку этот рынок все еще очень далек от условий конкурентоспособности. Тут все дешево и малосъедобно, или очень дорого и вкусно. Все в точности, как структура российского общества.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари