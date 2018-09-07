Вышел сентябрьский номер Газеты Дело

Представляем очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.

Четверть века на рынке – таким «стажем» может похвастаться далеко не каждый бизнес. «Сервико» – может. Крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири, сегодня она развивает и другие направления. Зачем компания строит первый "Доходный дом" в Иркутске и развивает сеть магазинов у дома? Почему «Сервико» поддерживает хоккейный клуб и команду КВН? Как компании удается расти на 10% в год вопреки кризису? И почему этого мало? Об этом Газете Дело рассказал директор «Сервико» Виктор Захаров.

Когда мы отправляемся в дорогу, мы в деталях представляем себе будущий маршрут – строим дорожную карту. Любой предприниматель знает, что такой подход необходим и в бизнесе, в том числе в маркетинге и SMM продвижении. Лора Кузнецова, директриса школы Infaбрика, рассказывает о том, что поможет построить стратегию бизнеса в соцсетях и гарантированно прийти к успеху.

Ни для кого не секрет, что банк ВТБ является одним из лидеров в работе с бизнес-сегментом в нашем регионе. По словам руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александры Макаровой, индивидуальный подход к клиенту остается его ключевой ценностью. О популярных программах кредитования и новых продуктах для иркутских предпринимателей Александра Анатольевна рассказала Газете Дело.

В периоды волатильности рубля у многих возникает вопрос: что будет дальше и покупать ли сейчас доллар? Что делать с валютными сбережениями, как выгодно продать по максимальному курсу ту или иную валюту или наиболее выгодно её разместить? Об этом комментарий Евгения Богатырёва, директора «Инвестиционного Бутика».

Жилой комплекс MORGAN SIX, построенный в поселке Молодежный, с одной стороны иркутянам хорошо знаком, а с другой – остается неизвестным и загадочным. Красивые современные здания на закрытой территории привлекают внимание и рождают вопросы: что там внутри? Что такого в этом «жилье для избранных»? Чем отличается жизнь в MORGAN SIXот жизни в любом другом месте? На вопросы Газеты Дело отвечает Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор компании «Морган Сикс»

Компания МТС сделала мобильный интернет для своих абонентов полностью безлимитным, запустив новый тариф. «Тарифище» максимально адаптирован для пользователей смартфонов. Он предоставляет безлимитный доступ в интернет, а также пакеты минут и SMS на все сети России. Размер пакетов можно настроить под себя.

Куда обратится человек, желающий продать или купить объект недвижимости? Как правило, в хорошее агентство недвижимости, ведь, помимо продажи или покупки, может понадобиться квалифицированная помощь в оформлении ипотеки, достоверная информация по рынку и юридическое сопровождение. Естественно предположить, что риелторы могут продавать и новостройки. О том, почему выгодно сотрудничество риелторов и застройщиков, рассказывает Роман Семенов, руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира»

Реализация залогового имущества – дело хлопотное, требующее специальных компетенций и навыков. Именно поэтому банки всё чаще выбирают в качестве партнеров по этому направлению агентства недвижимости. Чем такая совместная работа выгодна банкам и покупателям? Почему, обращаясь к риелторам, и те и другие оказываются в выигрыше? На эти вопросы отвечает начальник отдела по реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье» Юлия Мальцева.

Ни производство, ни торговля немыслимы сегодня без складских помещений. Как развивается этот сегмент коммерческой недвижимости, где её слабые места и точки роста? Можно ли на ней заработать, и что для этого необходимо? Об этом Газете Дело рассказал Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода»

История общения банка и предпринимателя начинается с расчетного счета. Открывая счет, представитель бизнеса доверяет выбранной финансовой организации не только свои денежные потоки и платежные операции, но и, по сути, голосует за другие банковские услуги - интернет-банкинг, зарплатный проект, кредитные программы. Какие тарифные планы РКО сегодня предлагает Сбербанк? На что обратить внимание при выборе вида счета, чтобы не только получить удобный инструмент для расчетов, но и извлечь максимум пользы? Как информация из банковских выписок увеличивает шансы на получение максимально выгодного кредита? Об этом и многом другом порталу SIA.RU и газете Дело рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Строительный сезон 2018г. в самом разгаре, но уже можно подвести промежуточные итоги. Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» и девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев поделился информацией о том, какие ключевые задачи удалось решить.