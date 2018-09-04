Кризис в Аргентине – предвестник «пузырей» на рынках развитых стран

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил исследование, посвящённое причинам и последствиям кризиса в Аргентине и Турции. По прогнозам аналитиков, ситуация на финансовых рынках развивающихся стран будет постепенно стабилизироваться. При этом большую опасность для мировой экономики может нести раздувание «пузырей» на развитых рынках.

Аналитики отдела анализа рынков (ОАР) «Открытие Брокер» отмечают, что в условиях ускорения глобальной инфляции и ставок высокий риск бегства капитала и падения национальных валют наблюдается у развивающихся стран с двойным дефицитом – бюджета и счёта текущих операций: «Взлёт доходностей облигаций Казначейства США с 1,25% до 2,6% в сентябре-мае привёл к цепному переосмыслению глобальными инвесторами рисков в активах развивающихся стран и росту кредитных спредов. При этом под ударом оказались две наиболее крупные развивающиеся экономики с двойным дефицитом – Турция и Аргентина, которые к тому же активно компенсировали все последние годы свои дефициты внешними займами».

И если в Турции уже можно говорить о признаках стабилизации, то в отношении Аргентины у аналитиков «Открытие Брокер» гораздо больше вопросов. «История Аргентины богата дефолтами – сейчас их насчитывается уже восемь. Самый масштабный из них произошел в декабре 2001 года (80 млрд долларов). А последний, на 600 млн долларов, был уже искусственно создан судом США летом 2014 года. В конце 2015 года к власти пришёл поддерживаемый США правоцентрист и крупный бизнесмен Маурисио Макри. Он пообещал исправить накопленные дисбалансы — высокий уровень бюджетного дефицита, хронически высокую инфляцию, многолетнее занижение цен на энергоресурсы и транспорт», – отмечается в исследовании.

В начале 2016 года курс аргентинского песо отправился в свободное плавание, а центральный банк страны начал проводить политику таргетирования инфляции. «Президент Макри воспользовался расположением США, и впервые за долгое время Аргентина вышла на долговые рынки с долгосрочными займами, – напоминают аналитики. – Внешняя задолженность страны за два года выросла со 167 до 253 млрд долларов. Займы во многом опять ушли в потребление, импорт, что увеличило инфляцию и дефицит счета текущих операций».

Даже в условиях сильного давления на ценные бумаги развивающихся стран с начала года и объявленного агентством Bloomberg «медвежьего» рынка на emerging markets из-за снижения соответствующего индекса MSCI на 20% текущая ситуация привлекательна для покупок, считают аналитики ОАР: «Рынки наиболее проблемных стран с двойными дефицитами и высокими внешними долгами – Турции и Аргентины – стабилизируются. Внешние долги других развивающихся стран с заметными двойными дефицитами либо незначительны, либо перекрываются объёмными золотовалютными резервами».

В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков «Открытие Брокер», угроза для мировой экономики может исходить от ведущих мировых держав: «Более существенными рисками для глобальных рынков могут оказаться плохие долги компаний с низкими рейтингами в развитых странах, стагнация госдолгов развитых стран, “пузыри” ряда компаний технологичного сектора, потенциальные “пузыри” в недвижимости Австралии, Канады, Новой Зеландии. Резкое замедление экономики Китая может стать кошмаром для всей глобальной экономики, но пока что мы оцениваем вероятность реализации такого риска в ближайшие годы как низкую».