Промсвязьбанк выступил официальным банком фестиваля «Спасская башня»

В Москве завершился международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который проходил с 24 августа по 2 сентября под стенами московского Кремля и на других площадках уже в 11-й раз. В этом году Промсвязьбанк выступал официальным банком мероприятия.

В заключительные дни фестиваля перед посетителями «Спасской башни» выступила французская певица Мирей Матье. На церемонии закрытия зрителей ждала насыщенная программа из композиций разных жанров, которые сыграли российские и иностранные военные коллективы. В последний день «Спасской башни» для слушателей сводный оркестр из более чем тысячи музыкантов исполнил марш «Прощание славянки», завершившийся красочным фейерверком.

Согласно прошедшему опросу, приз зрительских симпатий в этом году из отечественных коллективов получил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, а из зарубежных – нидерландский оркестр на велосипедах «Крещендо».

Ежегодно мероприятия фестиваля посещают около 80 тыс. зрителей, а суммарная аудитория телетрансляции и выпусков СМИ за все время превысила 500 млн человек. В этом году на фестивале, впервые прошедшем при поддержке Промсвязьбанка, состоялся российский дебют оркестра вооруженных сил Мьянмы. Также мероприятие вновь посетили иностранные коллективы из Великобритании, Италии, Мексики, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Шри-Ланки.