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Сбербанк запускает мобильный банк для детей и родителей

4 сентября 2018

К началу нового учебного года Сбербанк запускает мобильное приложение СберKids, которое будет доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play с 1 сентября. Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.

С помощью мобильного приложения СберKids родители получат возможность:оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка;

  • моментально перевести деньги на карманные расходы;
  • посмотреть, на что ребенок тратит, и установить ему лимиты на покупки;
  • узнать, что он хочет в подарок.

Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут:

  • расплачиваться телефоном в магазинах;
  • получать деньги от родителей;
  • копить деньги на свою мечту;
  • намекнуть родителям на желанный подарок;
  • копить и расплачиваться за покупки бонусами СПАСИБО и получать подарки от партнеров программы.

Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. С помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения»:

«Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей. Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка и его карманными деньгами. Кроме того, СберKids выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности, одному из ключевых навыков XXI века».

У приложения СберKids есть ряд ограничений, которые обезопасят юных пользователей от необдуманных трат:

  • максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения 15 000 рублей;
  • максимальный ежемесячный оборот по карте 40 000 рублей;
  • у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям;
  • исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах;
  • функционал приложения доступен только для родителей-пользователей Сбербанк Онлайн и их детей.

Для того чтобы начать пользоваться СберKids, надо сделать всего три шага, которые можно совершить не выходя из дома: скачать приложение на телефон себе и ребенку, пройти регистрацию (необходимо свидетельство о рождении ребенка) и моментально выпустить карту.

Все интересующие вопросы по приложению СберKids можно задать по телефону: 900, далее в голосовом меню последовательно набрать 8, затем снова 8).


/ СИА /
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