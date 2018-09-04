40% подростков владеет банковскими картами. Сбербанк составил финансовый портрет российского школьника

Сбербанк составил финансовый портрет российского старшеклассника. В результате исследования выяснилось, что банковскими картами владеет 40% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, и они расплачиваются ими чаще, чем остальные клиенты Сбербанка.

В Сбербанке открыто 2,7 млн карт, держателями которых являются 2,3 млн несовершеннолетних. Их траты по картам — это примерно 0,8% всех денежных расходов населения России. За 12 месяцев (с июля 2017 г. по июль 2018 г.) общая сумма расходов составила 110,6 млрд руб.

Подростки используют карты для оплаты товаров и услуг чаще, чем остальные клиенты Сбербанка. Наличными они тратят 55% средств с карт. В среднем у клиентов банка этот показатель — 61% .

Еще одна особенность финансового поведения молодежи — активность в цифровых каналах. Аудитория пользователей приложения Сбербанк Онлайн 14–17 лет за год увеличилась на 85%.

Структура безналичных расходов подростков по картам мало отличается от трат других возрастных групп: продукты (25% всех расходов, включая снятие наличных), одежда и обувь (11,74%), кафе, мобильная связь (7,21%).

По крупным статьям расходы юношей и девушек похожи. Различия проявляются в более узких сегментах. Юноши активно покупают гаджеты (4,13 % от всех трат) и спортивные товары (2,5%). Девушки заметно больше тратят на уход за собой и книги (3,14 % и 1,54% соответственно). На онлайн-игры тоже значительно больше тратят парни. Из потраченных за год в социальных сетях и играх 1,25 млрд руб. на них приходится 88%.

В среднем российский подросток тратит в месяц 2974 руб., но по стране этот показатель сильно варьируется. Например, в Москве он составляет 7881 руб., а максимальной величины достигает в Чеченской республике — 9065 руб.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Нам важно, чтобы молодежь выбирала Сбербанк и доверяла ему. Поэтому мы общаемся с подростками на понятном для них языке и в “популярных местах их обитания”. Примером такого взаимодействия является канал чат-бот Сберкот, который «живет» в самой популярной социальной сети (ВКонтакте). Этот бот в простой и доступной форме обучает финансовой грамотности, рассказывает полезные лайфхаки и дарит подарки. За год у бота появилось 10 млн подписчиков, что говорит нам о его признании аудиторией. Выбор молодежи подтверждают цифры: индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги Сбербанка, в молодежном сегменте составляет 71 % (данные за июль 2018) – это самый высокий показатель в банке».