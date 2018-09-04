Музей-заповедник «Петергоф» отреставрировал Церковный павильон при финансовой поддержке ВТБ

3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие Церковного павильона Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме. Масштабные реставрационные работы, которые длились с 2009 года, были осуществлены при финансовой поддержке банка ВТБ.

Со времени закрытия церкви в 1930-е годы здесь находились мастерские Гидрографического отдела Балтийского флота. Убранство летней церкви и ее зимнего придела было демонтировано. Сейчас же публике будет представлено помещение летней церкви, украшенное воссозданным резным золоченым иконостасом, и зимней церкви, где развернута музейная экспозиция, посвященная трехвековой истории бытования дворцовой церкви и ее владельцам. В настоящее время в одном интерьере сосуществуют подлинная отделка второй половины XVIII века и образцы первоклассной современной реставрации в лучших традициях ленинградской школы.

«Церковный павильон Большого Меншиковского дворца немало пережил в 20 веке: в 30-е годы помещение отдали под нужды Балтийского флота, иконостас XVIII века был демонтирован и утрачен. Реставрационные работы длились почти 10 лет. Мы рады, что при финансовой поддержке ВТБ Церковный павильон снова был открыт. Сейчас немногочисленные сохранившиеся экспонаты отреставрированы и возвращены на свои места, воссозданы все четыре яруса живописи, некогда украшавшей стены павильона. Мы очень рады, что работы окончены, и новая музейная экспозиция готова принимать гостей», — отметил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.