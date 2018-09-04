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Альфа-Банк повысил ставки по депозитам

4 сентября 2018

С 3 сентября 2018 года Альфа-Банк повышает доходность по всей линейке вкладов для физических лиц в рублях и долларах США. Процентные ставки повышаются на сроки привлечения денежных средств в рублях — свыше 9 месяцев, в долларах США — на все сроки привлечения. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 7,4% годовых, в долларах США до 3,19% годовых. Открыть вклад можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.

«Сегодня мы видим позитивную тенденцию на рынке вкладов, где ставки последние года снижались вслед за ключевой ставкой и инфляцией, — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения свободных средств на разные сроки на более выгодных условиях. Это позволит зафиксировать относительно высокую ставку, которая сохранится на протяжении всего срока вклада».

Кроме того, банк предлагает своим клиентам широкую линейку накопительных счетов. Так, в июле этого года был запущен новый накопительный счет «Сразу 7» с повышенным доходом 7% годовых для всех клиентов банка, и до 9% годовых для новых клиентов. Предложением всего за 1 месяц уже воспользовалось более 100 тыс клиентов. Было размещено свыше 82 млрд руб. И рост средств увеличивается с каждым днем.

Альфа-Банк уверенно входит в пятерку самых «растущих» банков в части вкладов. Вклады и накопительные счета продолжают оставаться у клиентов основным инструментом для сбережений, а люди при этом доверяют свои средства крупным надежным банкам. Банк планирует сохранить темпы роста портфеля и значительно его увеличить.

Подробную информацию о накопительных счетах и депозитах Альфа-Банка можно получить на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/savings-account/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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