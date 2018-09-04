Банк «Открытие» предлагает уникальные условия кредитования военнослужащим

Банк «Открытие» запустил программу «Рефинансирование военной ипотеки», которая позволит участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) рефинансировать полученные ранее ипотечные кредиты по ставке 8,8%.

Срок кредитования - от 1 года до 20 лет, при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором заемщиком будет достигнут возраст 45 лет. Максимальная сумма кредита составляет 2 514 000 рублей, но не превышает остаток задолженности по рефинансируемому кредиту и не более 80% от стоимости передаваемой в залог (ипотеку) квартиры.

Среди ключевых преимуществ новой программы рефинансирования в «Открытии» - фиксация размера ежемесячного платежа до конца срока кредита. Банк «Открытие» является участником программы с «Военная ипотека» с 2015 года. Программа, направленная на улучшение жилищных условий военнослужащих, позволяет участникам НИС приобрести квартиру на вторичном рынке жилья на максимально привлекательных условиях.