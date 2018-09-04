«Продвижение бренда в YouTube» и «Потребительский терроризм» — новые вебинары для предпринимателей в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах «Потребительский терроризм» и «Продвижение бренда в YouTube».

Участие в онлайн-семинарах бесплатное. Зарегистрироваться на оба мероприятие можно по ссылке.

В среду, 5 сентября, в 14:00 МСК состоится онлайн-семинар «Потребительский терроризм».



На вебинаре мы подробно рассмотрим виды потребительского терроризма, типы проверок государственными органами по заявлениям потребителей и возможные штрафы. Узнаем, как предотвратить обман и отличить добросовестного покупателя, отстаивающего свои права, от «террориста», действующего с целью наживы.

Онлайн-семинар проведет наш постоянный преподаватель Алексей Гудас, управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры».

В пятницу, 7 сентября, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Продвижение бренда в YouTube».

Онлайн-видео сегодня является неотъемлемой частью медиа-стратегии любого бренда. Как создание собственного канала на YouTube поможет повысить продажи и увеличит лояльность ваших клиентов? Об этом на вебинаре подробно расскажет Ярослав Орлов, генеральный директор агентства Advertsolutions.ru

Основные темы семинара: