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«Продвижение бренда в YouTube» и «Потребительский терроризм» — новые вебинары для предпринимателей в Университете бизнеса УРАЛСИБ

4 сентября 2018

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах «Потребительский терроризм» и «Продвижение бренда в YouTube».

Участие в онлайн-семинарах бесплатное. Зарегистрироваться на оба мероприятие можно по ссылке.

В среду, 5 сентября, в 14:00 МСК состоится онлайн-семинар «Потребительский терроризм».


На вебинаре мы подробно рассмотрим виды потребительского терроризма, типы проверок государственными органами по заявлениям потребителей и возможные штрафы. Узнаем, как предотвратить обман и отличить добросовестного покупателя, отстаивающего свои права, от «террориста», действующего с целью наживы. 

Онлайн-семинар проведет наш постоянный преподаватель Алексей Гудас, управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры».

В пятницу, 7 сентября, в 15:00 МСК присоединяйтесь к вебинару «Продвижение бренда в YouTube».

Онлайн-видео сегодня является неотъемлемой частью медиа-стратегии любого бренда. Как создание собственного канала на YouTube поможет повысить продажи и увеличит лояльность ваших клиентов?  Об этом на вебинаре подробно расскажет Ярослав Орлов, генеральный директор агентства Advertsolutions.ru

Основные темы семинара:

  • аудитория канала продвижения и ее возможности
  • направления для развития своего бренда в YouTube
  • рекламные возможности и статистика
  • расчет расходной части на продвижение

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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