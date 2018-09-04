Инвестиционные продукты УК «Открытие» теперь доступны в офисах Бинбанка

В рамках агентского договора между Бинбанком и Управляющей компанией «Открытие» во всех офисах банка теперь доступен широкий спектр инвестиционных продуктов компании — ПИФы, стратегии доверительного управления, обслуживание индивидуальных инвестиционных счетов.

Бинбанк осуществляет прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фондов УК «Открытие», а также выполнение операций по обслуживанию инвесторов.

Между компаниями была проведена IT-интеграция, настроено программное обеспечение для оформления продуктов управляющей компании, проведено обучение сотрудников банка. Прием заявок на приобретение паевых инвестиционных фондов УК «Открытие» в сети Бинбанка стартовал 31 августа 2018 года, ранее клиентам банка стали доступны услуги управляющей компании по доверительному управлению и открытию, а также обслуживанию ИИС.

На данный момент собственная региональная сеть Бинбанка составляет порядка 400 отделений, расположенных по всей России — от Калининграда до Владивостока.