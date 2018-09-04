Сервисы Платежной системы BLIZKO Связь-Банка стали доступны клиентам АО КБ «ИС Банк»

Сервисы Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) стали доступны клиентам АО КБ «Индустриальный Сберегательный Банк» (АО КБ «ИС Банк»).

В 13 отделениях нового партнера BLIZKO теперь можно отправить перевод с получением как в офисах BLIZKO в России и за ее пределами, так в любом из 35,6 тысяч отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

Оформить перевод BLIZKO в рублях в отделениях АО КБ «ИС Банк» можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Владимире, Екатеринбурге, Сочи и городах Республики Крым.

Мгновенные безадресные переводы BLIZKO осуществляются без открытия счета. Комиссия за переводные сервисы BLIZKO остается одной из самых минимальных на рынке – от 0,2-0,3% от суммы перевода.