Оператор лотерей запускает онлайн-сервис автолизинга для физических лиц

Монополист на рынке лотерей в России Армен Саркисян выходит на автомобильный рынок. Его холдинг S8 Capital запускает онлайн-сервис лизинга для физических лиц Next.Car. Пока такая услуга востребована у таксистов и граждан с плохой кредитной историей, хотя потенциально могла бы заинтересовать и клиентов люксового сегмента, рассуждают эксперты.

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна запускает онлайн-сервис лизинга автомобилей Next.Car, рассказали “Ъ” в компании. Сервис предлагает взять машину в лизинг (минимум на год) или аренду (от трех месяцев), после чего выкупить ее или заключить новый договор на этот или другой автомобиль. Сделка оформляется онлайн, машина предоставляется в течение суток, в услугу включены страховка, налоги, зимняя резина и сезонный шиномонтаж.

Ежемесячный платеж рассчитывается исходя из срока аренды, пробега и размера депозита, который клиент вносит при заключении договора (он засчитывается в счет уплаты ежемесячных платежей). К примеру, новый Ford Focus обойдется почти в 13 тыс. руб. в месяц при аренде на три года, депозит составляет 395 тыс. руб. Сервис находится в бета-тестировании, к старту тарифы могут корректироваться, уточнили в S8. На запуске планируется представить около 2 тыс. машин, в течение трех лет — до 40 тыс.

СМИ ранее называли бизнес-партнером Армена Саркисяна Александра Варшавского — владельца автодилера «Авилон», торгующего Ford, Mercedes, BMW и Rolls-Royce. «Авилон» участвует в запуске, подтвердил операционный директор массового и премиум-сегмента компании Александр Никонов: «Большинство автомобилей, которые находятся в нашем стоке, представлены на платформе Next.Car». Целевая аудитория Next.Car иная, чем у дилера, полагает он: это клиенты, готовые выбирать автомобиль онлайн и пользоваться им, а не владеть.

В России пока все же принято владеть автомобилем, отмечает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его мнению, для потребителей в модели лизинга неочевидны преимущества перед кредитованием и выбор в пользу первого люди делают из-за плохой кредитной истории, пенсионного возраста и отсутствия официального трудоустройства, за исключением штучных сделок в премиум-сегменте, когда собственники бизнеса оформляют корпоративные автомобили на себя. С этим согласен и представитель дилера «Автоспеццентр». Фактически услуга лизинга для физических лиц уже есть на рынке, но пользуются ею в основном таксисты, добавляет сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.

Анна Афанасьева, Ольга Никитина, Роман Рожков