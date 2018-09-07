С Днём финансиста!

8 сентября в России отмечается День финансиста. Дата не случайна: именно 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года манифестом Александра I было учреждено министерство финансов.

Это праздник для всех специалистов финансовых структур: банков, страховых организаций, финансово-экономических служб предприятий и финансовых органов государственной власти.

Работников финансовых структур Иркутской области с профессиональным праздником поздравил губернатор региона Сергей Левченко:

«Успешное экономическое развитие региона невозможно без эффективной работы финансовой системы – одной из самых сложных и динамичных отраслей экономики. Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, управление эффективностью расходования средств, развитие доходных источников для бюджетов всех уровней – вот далеко не полный перечень задач, которые с успехом решают финансисты. Ваша работа требует ответственного подхода, высокого профессионализма, порядочности и точности».

Глава региона пожелал финансистам успешного управления доходами, энергии для реализации всех планов, оправдания добрых надежд, а также здоровья и благополучия.