АСИ пересмотрит значения ряда показателей Иркутской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Заседание рабочей группы по внедрению в Иркутской области лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, состоялось под руководством заместителя Председателя Правительства региона Антона Логашова.

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Как рассказал заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев, в целом в регионе улучшены результаты более половины показателей Национального рейтинга: по двадцати четырем из них наблюдается положительная динамика. Но, несмотря на положительный результат, одним из решений прошлого заседания «проектного офиса» стало несогласие с рядом значений показателей рейтинга. В результате чего от имени Правительства Иркутской области в адрес Агентства стратегических инициатив была направлена апелляция с предложением внести изменения в методологию Национального рейтинга, а также пересмотреть значения ряда показателей Иркутской области в итоговой рейтинговой таблице.

– В апелляции были представлены аргументированные претензии от управления Росреестра, кадастровой палаты, министерства имущественных отношений, министерства жилищной политики и министерства по регулированию контрактной системы, – сказал Владимир Гордеев.

В рамках апелляции выяснилось, что в таких показателях, как «среднее время регистрации прав собственности», «время постановки на кадастровый учет», «среднее время получения разрешения на строительство», АСИ учитывает все дополнительные процедуры, которые связаны с оформлением документов для подачи их на регистрацию.

Здесь взаимодействие и со стройнадзором, и с муниципальными органами власти, и с саморегулируемыми организациями, и рядом других структур, что не вполне соответствует наименованию показателей.

Кроме того, на рассмотрении апелляции представитель министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок обратил внимание АСИ на некорректный подсчет показателя «Доля заключенных государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса». Данный вопрос будет рассмотрен АСИ на заседании Рейтингового комитета с целью возможного внесения изменений в методологию.

Еще один показатель, над пересмотром которого АСИ согласились подумать, это «Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости».

– Необходимо продолжать свою работу по обеспечению понятных и прозрачных механизмов работы с бизнесом, постараться по каждому направлению Национального рейтинга реализовать все возможное, чтобы повысить свою позицию, – подчеркнул Антон Логашов.- По поводу явных несоответствий в методологии рейтинга будем продолжать отстаивать свою точку зрения при взаимодействии с АСИ.

В настоящее время организована работа по подготовке новых редакций «дорожных карт» по внедрению в Иркутской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, утвержденных Правительством Иркутской области в 2017 году.

Целевые модели содержат большую часть показателей, которые оцениваются в рамках Национального рейтинга, в связи с чем реализация актуализированных «дорожных карт», в том числе, будет способствовать улучшению соответствующих показателей рейтинга.