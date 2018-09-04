ФСС выплатит компенсации семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области

Семьям погибших при крушении самолета Ми-8, произошедшем в Иркутской области 2 сентября 2018 года, Фонд социального страхования выплатит компенсации в размере 1 млн рублей. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

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Единовременная страховая выплата направляется супруге и/или детям погибшего на производстве. Если у погибших на иждивении остались несовершеннолетние дети, то каждому ребенку ежемесячно будет перечисляться страховая выплата, размер которой зависит от среднемесячного заработка погибшего работника.

Напомним, 2 сентября в 11:00 вертолёт вылетел из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район и пропал с радаров. 3 сентября в результате поисково-спасательной операции на территории Казачинско-Ленского района были обнаружены обломки вертолёта и тела погибших членов экипажа: 29-летнего командира воздушного судна Антона Маркова, 28-летнего второго пилота Евгения Катышева и 41-летнего бортмеханика Алексея Усольцева.