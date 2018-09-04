Почти половина жителей Иркутской области получат прививки от гриппа бесплатно

В Приангарье стартовала прививочная кампания против гриппа – 2018. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, как и в прошлом году, будет привито 45% населения региона – это более миллиона человек, в том числе 374 тыс. детей.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области, среди взрослых в первую очередь вакцинируются декретированные группы населения: медработники, педагоги, работники транспортной сферы, жители в возрасте старше 60 лет, а также люди, страдающие сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких. Еще одна группа риска – беременные женщины. Они тоже должны быть вакцинированы от гриппа. Прививка для указанных категорий населения ставится бесплатно.

Дети вакцинируются с 6 месяцев. В семьях, где есть малыши в возрасте до 6 месяцев, врачи рекомендуют вакцинировать ближайшее окружение ребенка.

Все, кто подлежит вакцинации в рамках кампании, должны прийти в поликлинику по месту жительства и поставить прививку. Сейчас благоприятный период для выполнения вакцинации: нет подъема заболеваемости респираторными инфекциями, жители имеют иммунитет после летнего отдыха.

Замминистра также сообщила, что вакцинация в рамках национального календаря прививок финансируется за счет средств федерального бюджета. Те, кто не попадает в национальный календарь прививок, получают вакцину за счет регионального бюджета. Сейчас получено 256, 5 тыс. доз вакцин для взрослых и 174,6 тыс. доз для детей. Поставки прививок в регион продолжаются.

– Вакцинация населения против гриппа – это единственная возможность избежать подъема заболеваемости и эпидемии гриппа на территории региона. Два года назад было привито 35% населения Иркутской области, в прошлом году 45%. В прошлом году прививочная кампания шла намного легче: жители стали понимать, что необходимо ставить прививку. Каждый год готовится новая вакцина, потому что штаммы гриппа меняются. Прошлогодняя вакцина для вакцинации не используется. В прошлом году на 100% совпали те штаммы, что были в составе вакцины и те штаммы, которые пришли на территорию. Поэтому население было защищено и практически не болело гриппом, – отметила Елена Голенецкая.