Одобрены заявки трех потенциальных резидентов ТОСЭР Саянска, Усолья-Сибирского и Черемхово

Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов). Провел заседание заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.
ООО ПК «МДФ» представило инвестиционный проект по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в городе Саянске. Речь идет о производстве древесно-стружечной плиты, профильных деталей из древесины для строительства, пиломатериала, мебельного щита, клееных конструкций. Как сообщает пресс-служба регправительства, в следующем году планируется создать 135 рабочих мест, а всего к 2022 году – 430.
Также на комиссии были рассмотрены заявки ООО «Фабрика мороженого СМК» на реализацию инвестпроекта «Строительство цеха по производству мороженого» (ТОСЭР «Усолье-Сибирское») и ООО Фабрика «МебельДом» с инвестпроектом «Организация цеха по производству мебели» (ТОСЭР «Черемхово»).
Все заявки оказались соответствующими требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.
– Сегодня комиссия одобрила заявку первого резидента ТОСЭР Черемхово и второго – ТОСЭР Саянска. Срок подачи документов необходимо сделать максимально коротким, – отметил Антон Логашов. – Даю соответствующее поручение министерству экономического развития.
Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.
Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:
- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;
- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% – в течение следующих пяти лет;
- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;
- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;
- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).