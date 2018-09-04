Одобрены заявки трех потенциальных резидентов ТОСЭР Саянска, Усолья-Сибирского и Черемхово

Состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов). Провел заседание заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.

Фото: irkobl.ru

ООО ПК «МДФ» представило инвестиционный проект по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в городе Саянске. Речь идет о производстве древесно-стружечной плиты, профильных деталей из древесины для строительства, пиломатериала, мебельного щита, клееных конструкций. Как сообщает пресс-служба регправительства, в следующем году планируется создать 135 рабочих мест, а всего к 2022 году – 430.

Также на комиссии были рассмотрены заявки ООО «Фабрика мороженого СМК» на реализацию инвестпроекта «Строительство цеха по производству мороженого» (ТОСЭР «Усолье-Сибирское») и ООО Фабрика «МебельДом» с инвестпроектом «Организация цеха по производству мебели» (ТОСЭР «Черемхово»).

Все заявки оказались соответствующими требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.

– Сегодня комиссия одобрила заявку первого резидента ТОСЭР Черемхово и второго – ТОСЭР Саянска. Срок подачи документов необходимо сделать максимально коротким, – отметил Антон Логашов. – Даю соответствующее поручение министерству экономического развития.

Справка:



Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.



Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% – в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).