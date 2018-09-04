300 тысяч рублей выиграл театр кукол «Аистёнок» на постановку спектакля для слабослышащих детей

Грант Всероссийского образовательного форума «Таврида» в размере 300 тысяч рублей выиграл директор Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Андрей Стрельцов. Это произошло на смене «Творческая команда страны – Школа менеджеров культуры и искусства», которая проходила в Республике Крым в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида» с 25 по 31 августа 2018 года.

В рамках работы смены состоялась защита социокультурных проектов молодёжной инициативы по всем сферам деятельности, направленным на улучшение жизни в стране. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, проект Андрея Стрельцова вошел число шести лучших идей из 80 поданных заявок. Театр направит средства на реализацию социокультурного проекта «Театр не имеет границ».

– Проект представляет собой реализацию постановок спектаклей для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут исполнять на благотворительной основе. Благодаря гранту театр уже в этом году приступит к постановке первого спектакля для глухих и слабослышащих детей от 9 лет и старше с рабочим названием «История жизни и творчества великого композитора Людвига ван Бетховена», – рассказал Андрей Стрельцов.

