Делегация Приангарья отправится на Кубу

Делегация Иркутской области посетит Республику Куба в октябре этого года. Она примет участие в Международной Гаванской выставке FIHAV-2018. Этот вопрос во время официальной встречи обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба Херардо Пеньяльвер Порталь и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Куба закупает в России пшеницу, удобрения, мясо, действуют крупные совместные проекты в области энергетики, тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, высшего образования, науки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на Международной Гаванской выставке FIHAV-2018 будет представлена большая делегация от России, в её состав войдут и представители Иркутской области. О потенциале региона расскажут предприниматели, заинтересованные в развитии экономических взаимоотношений, министры правительства области. Всего же участие в выставке примут 60 стран мира.

– Используя участие в выставке, мы сможем хорошо продвинуть наши взаимоотношения. Есть много сфер, где мы могли бы сотрудничать. Это промышленность, образование, туризм, сельское хозяйство, те виды товаров, которые вы производите и из-за климатических особенностей не можем производить мы. В нашей делегации будут представители разных сфер, и я надеюсь, что мы сможем наладить наладить экспортно-импортный поток, – сказал Сергей Левченко.

– Россия – один из самых главных партнёров Кубы, – отметил Херардо Пеньяльвер Порталь. – Для нас очень большой приоритет имеет не только развитие отношений с Москвой, но и с регионами. Мы ищем новые возможности для развития отношений, например, в области здравоохранения для внедрения медикаментов для лечения диабетической стопы.

В 2018 году исполняется 55 лет визиту в Советский Союз лидера Кубы Фиделя Кастро. К этому событию Республика приурочила проведение выставки картин, отражающей ту поездку. Она уже была представлена в Государственной Думе Российской Федерации, в ближайшее время будет работать в Санкт-Петербурге и Мурманске. Также предлагается показать её в Иркутске.