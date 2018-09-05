Просто, надежно, выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк обновил условия по онлайн-вкладам

Системы онлайн-банкинга вот уже на протяжении нескольких лет прочно входят в повседневную жизнь. Кредитные организации совершенствуют дистанционное обслуживание клиентов, предлагая более выгодные условия, повышенные проценты и разнообразие выбора тех или иных финансовых онлайн услуг. Так, с 24 августа в Азиатско-Тихоокеанском банке можно открыть несколько депозитов, пользующихся популярностью у клиентов, через онлайн-банк. При этом процентная ставка будет увеличена.

Рассмотрим каждый представленный вклад, чтобы выбрать наиболее подходящий и выгодный по условиям. «Сохрани онлайн» - вклад с максимальной ставкой среди онлайн-депозитов, открывается в рублях сроком от полугода до трех лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей, а максимальная – не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока на банковскую карту. Процентная ставка варьируется от 5,3% годовых до 7,1% годовых в зависимости от срока размещения и суммы вклада. При этом важно отметить, что при досрочном расторжении, если деньги находились на счету не менее половины срока действия договора вклада, клиент получает 50% от накопленных процентов, а если 2/3 срока, то 75% от начисленных процентов «Накопи онлайн» позволяет получать прибыль ежемесячно на счет карты. Это рублевый вклад с минимальной суммой в 5 тысяч рублей без ограничения по максимальной сумме. Срок вклада – от полугода до трех лет. Процентная ставка варьируется от 4,9% годовых до 6,8% годовых в зависимости от суммы и срока вклада. «Управляй онлайн» также позволяет ежемесячно получать проценты, но при этом управлять остатком до минимального значения без ограничения по количеству операций. Онлайн-вклад можно открыть сроком на полгода и год. Валюта – рубли. Минимальная сумма вклада - 1 тысяча рублей, максимальная – не ограничена. По вкладу предусмотрено частичное снятие без потери процентов, при условии, что на счету останется неснижаемый остаток в размере 1 тысячи рублей. Преимуществом является то, что этот онлайн-вклад является пополняемым. Годовая процентная ставка – до 5,2%.

Каждый онлайн-вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества, так как для банка было важно учесть мнение и потребности клиентов.

Комментирует директор департамента развития вкладных, кредитных и комиссионных продуктов Виктор Курнаков:

- Действительно, сейчас онлайн-вклады стали очень востребованы и популярны. Во-первых, это удобно – клиенту не требуется ехать в офис банка, стоять в очередях и заполнять документы. Во-вторых, сейчас практически у всех деньги хранятся на счетах. Чтобы перевести свои средства на депозит, достаточно нескольких кликов в интернет-или мобильном банке. Кроме того, онлайн-депозиты, как и традиционные, подпадают под действие системы страхования вкладов, а это значит, что можно спокойно доверить свои деньги банку в режиме «онлайн».

Для того чтобы получить максимальную выгоду и подобрать вклад, соответствующий вашим потребностям, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте Азиатского-Тихоокеанского банка. Для этого необходимо ввести сумму, планируемую к размещению на счете, выставить параметры по пополнению, снятию части вкладов, процентов, и калькулятор рассчитает максимально выгодные условия, срок и доход по каждому из предложенных вкладов.

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов по срочным депозитам, включая вклады онлайн. Процентная ставка варьируется от 4,5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока. Все вклады в Азиатско-Тихоокеанском банке застрахованы государством.

Подробнее об онлайн-вкладах АТБ по ссылке: https://www.atb.su/more-money/bank-deposits/?utm_source=sia.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=deposit_online_pr_news&utm_content=09.18&utm_term=deposit