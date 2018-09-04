Сформирован проект деловой программы второго Байкальского водного форума

II Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) состоится в Иркутске 20-21 сентября. В состав рабочей группы входят представители регионального правительства, Министерства иностранных дел РФ, науки, туристического бизнеса, общественных экологических организаций.

Фото: static.riafan.ru

– Ключевой темой второго Байкальского водного форума станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека. Поэтому выбран соответствующий девиз Форума – «Байкал – источник жизни». Нам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с данной тематикой, и проанализировать опыт партнеров, в том числе и зарубежных, – отметил Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению мероприятия.

По состоянию на 3 сентября, на официальном сайте II БМЭВФ зарегистрировалось уже 860 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран. Уже сформирован проект деловой программы Форума. Откроет его пленарное заседание. Тематические секции будут посвящены восьми направлениям. Среди них – международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных экосистем, роль санитарно-курортного комплекса Байкала в сохранении здоровья нации, влияние государственно-частного партнерства на экономику Байкальского региона, инновационные технологии водоочистки и управления отходами, экологическая безопасность.

В деловую программу II БМЭВФ включено проведение Межведомственного круглого стола руководителей исполнительных органов власти регионов страны с представителями Министерства природных ресурсов и экологии РФ и надзорных органов. По информации пресс-службы правительства региона, планируется обсудить вопросы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, формирования национального проекта «Экология», исполнения майского Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал, что в преддверии II БМЭВФ проводится несколько конкурсов. Так, по теме «Байкал – источник жизни» на международном уровне выявляются лучшие технологии и проекты, создаваемые, в том числе, с привлечением молодых ученых и студентов. В этом конкурсе четыре номинации: «Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование)», «Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов», «Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского региона», «Научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на службе человека – вода работает, лечит, воспитывает».

В конкурсе образовательных и просветительских проектов две номинации. Первая – «Методические разработки экологических уроков, игр, мастер-классы проектов, акций и других интерактивных мероприятий, а также разработки краткосрочных и долгосрочных просветительских программ, реализуемых в области экологического просвещения и образования». Вторая – «IT-программы для сетевых ресурсов: интернет-проекты, приложения к мобильным телефонам; обучающие компьютерные игры; другие электронные формы».

Еще один конкурс – «Зеленые звезды Байкала» – региональный. Он проводится среди гостиниц и других средств размещения.

Также в рамках Форума состоится благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе». Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, основная цель мероприятия – оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации. Проект поддерживают известные спортсмены, политики, актеры, звезды шоу-бизнеса. Кроме самого матча, планируется проведение мастер-классов по баскетболу и футболу.