Отопительный сезон стартовал на севере Иркутской области

Массовый запуск теплоисточников в населенных пунктах Иркутской области ожидается 15 сентября 2018 года. В Катангском районе отопительный период начался с 1 сентября: затоплены восемь котельных, и в полном объеме подключены все потребители теплоэнергии. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Фото: otv-media.ru

По состоянию на 3 сентября к отопительному зимнему периоду 2018-2019 годов в области подготовлено 33,9 млн кв. м жилого фонда (88%), 871 теплоисточник из 1005 (87%), 3,4 тыс. км тепловых сетей (88,4%), 4,6 тыс. км водопроводных сетей (89%). В целом по региону ход подготовки к осенне-зимнему периоду не вызывает опасений, по информации пресс-службы правительства Приангарья, показатели готовности в среднем соответствуют показателям прошлого года. Осуществляется своевременное финансирование договоров и муниципальных контрактов на поставку топлива. В настоящее время профинансировано 1 млрд 30,7 млн руб., что составляет 74% от плана.

Фактическое количество угля в котельных региона составляет 179,2 тыс. т (71% нормативного запаса) и жидкого топлива – 27,5 тыс. т (153% нормативного запаса). В Катангский, Киренский, Братский, Нижнеудинский, Казачинско-Ленский, Качугский районы доставлено 5965,2 т нефтепродуктов.

По состоянию на 30 августа для Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов отгружено и доставлено до места 84 тыс. т угля (86% от плана) и 2,15 тыс. т сырой нефти (100%). Оставшийся объем топлива планируется к перевозке до конца года с применением железнодорожного и автомобильного видов транспорта.

Правительство Иркутской области ежегодно за счет средств областного бюджета оказывает значительную финансовую поддержку муниципальным образованиям региона посредством предоставления межбюджетных трансфертов для расширения возможностей органов местного самоуправления по исполнению расходных обязательств, в том числе по оплате кредиторской задолженности и текущих платежей за коммунальные услуги. Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета с начала 2018 года выплачена в объеме более 3,8 млрд рублей. С начала года профинансировано 109 ресурсоснабжающих организаций в целях компенсации недополученных доходов в размере 1 млрд 749 млн рублей (77% от годовых выплат), в том числе 692 млн рублей выделено авансом для приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов. Например, в 2018 году муниципальному образованию «город Черемхово» были выделены субсидии из областного бюджета на строительство теплотрассы и реконструкцию инженерных сетей по ул. Свердлова в объеме более 25 млн рублей, а также около 800 тыс. рублей на разработку проектной документации.

