Суд отказал налоговой инспекции в признании «Облкоммунэнерго» банкротом

3 сентября Арбитражным судом Иркутской области было рассмотрено заявление ФНС России о признании ОГУЭП «Облкоммунэнерго» банкротом. В связи с отсутствием правовых оснований для такого признания, а также учитывая оплату в полном объеме задолженности по налогам и сборам, суд отказал в удовлетворении требований, заявление налоговой службы оставлено судом без рассмотрения.

"Несмотря на сложности из-за того, что с нами не расплачиваются своевременно за оказанные услуги, мы, как государственное предприятие, делаем все, чтобы стабильно снабжать электроэнергией население региона, и стараемся соблюдать финансовые обязательства, особенно по налогам и сборам, - отметил Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго». - К моменту подачи иска указанную в нём сумму мы практически полностью выплатили".

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000 млн. кВт-ч в год.