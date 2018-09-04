Суд отказал налоговой инспекции в признании «Облкоммунэнерго» банкротом

3 сентября Арбитражным судом Иркутской области было рассмотрено заявление ФНС России о признании ОГУЭП «Облкоммунэнерго» банкротом. В связи с отсутствием правовых оснований для такого признания, а также учитывая оплату в полном объеме задолженности по налогам и сборам, суд отказал в удовлетворении требований, заявление налоговой службы оставлено судом без рассмотрения.
"Несмотря на сложности из-за того, что с нами не расплачиваются своевременно за оказанные услуги, мы, как государственное предприятие, делаем все, чтобы стабильно снабжать электроэнергией население региона, и стараемся соблюдать финансовые обязательства, особенно по налогам и сборам, - отметил Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго». - К моменту подачи иска указанную в нём сумму мы практически полностью выплатили".