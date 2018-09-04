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Суд отказал налоговой инспекции в признании «Облкоммунэнерго» банкротом

4 сентября 2018

3 сентября Арбитражным судом Иркутской области было рассмотрено заявление ФНС России о признании ОГУЭП «Облкоммунэнерго» банкротом. В связи с отсутствием правовых оснований для такого признания, а также учитывая оплату в полном объеме задолженности по налогам и сборам, суд отказал в удовлетворении требований, заявление налоговой службы оставлено судом без рассмотрения.  

"Несмотря на сложности из-за того, что с нами не расплачиваются своевременно за оказанные услуги, мы, как государственное предприятие, делаем все, чтобы стабильно снабжать электроэнергией население региона, и стараемся соблюдать финансовые обязательства, особенно по налогам и сборам, - отметил Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго». - К моменту подачи иска указанную в нём сумму мы практически полностью выплатили".                          

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  - сетевая  организация, обеспечивающая  эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории  Иркутской области.  10 филиалов  предприятия обслуживают   9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных  подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3000  млн. кВт-ч в год.

/ СИА /
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