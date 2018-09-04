Рубль под давлением геополитического негатива

За последнюю неделю рубль отступил по отношению к доллару и показал незначительное изменение к единой европейской валюте, отмечает Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков компани "ФИНАМ":

– Динамичное укрепление цен на нефть не было в полной мере отражено в динамике рубля за последние несколько торговых сессий. На наш взгляд, это объясняется тем, что подъем геополитической напряженности сыграл против аппетита к риску и оказал давление на активы развивающихся рынков, и рубль не остался в стороне от такого давления. Такие события, как гибель главы ДНР Захарченко, очередные угрозы Дональда Трампа ввести новые таможенные пошлины на $200 млрд китайского импорта, сформировали общий тревожный настрой на биржевых площадках и заставили игроков воздержаться от покупок на развивающихся рынках.

Сегодня на утренних торгах доллар динамично укрепляется против рубля на фоне возвращения к активности американских игроков после вчерашнего биржевого выходного (государственного праздника в США). Американская валюта по традиции становится востребованной на фоне беспокойств на биржевых площадках по поводу пресловутой «торговой войны», а за выходные дополнительных опасений добавила ситуация в Аргентине, что опять же способствует подавленным настроениям на развивающихся рынках. Не лучшим образом обстоят дела и на фронте переговоров между Канадой и США.

Тем временем, в паре с евро рубль предпринимает поползновения к росту на фоне того, что единая европейская валюта в целом не блещет позитивными фундаментальными факторами на данном этапе. Понижение прогноза по кредитному рейтингу Италии агентством Fitch и не всегда удачная макроэкономическая статистика по Старому Свету отрицательно сказываются на динамике евро, в том числе, и против рубля.

На этой неделе ключевой новостью для валютного рынка может стать решение по вводу новых таможенных пошлин Штатами в отношении Китая, которое, по некоторым сведениям, ожидается уже в четверг. С учетом того, что за этим может последовать новый виток ответных мер и дальнейшая эскалация напряженности, у доллара при таком раскладе вновь появится преимущество.

USD/RUB

С технической точки зрения, на дневном графике формируется «восходящий треугольник», в рамках которого в краткосрочной перспективе еще допускается консолидационное движение. В дальнейшем предполагается выход курса из фигуры вверх и отскок в пределах круглой отметки 70.

Источник – charts.whotrades.com

EUR/RUB

На дневном графике курс «закругляется» под психологической отметкой 80, и в ближайшие допускается консолидационное движение вблизи текущих уровней.

Источник – charts.whotrades.com