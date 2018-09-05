«Ингосстрах» начал прием заявлений от пострадавших туристов «Натали Турс»

Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от пострадавших клиентов туроператоров, работавших с использованием обозначения «Натали Турс»

Три туроператора, работавших с использованием обозначения «Натали Турс», приказом Ростуризма № 341-Пр-18 от 03.09.2018 официально исключены из единого федерального реестра туроператоров.

Напоминаем, что гражданская ответственность туроператора «Натали Турс», представленного на рынке четырьмя компаниями, а именно: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие», застрахована в СПАО «Ингосстрах». Из единого федерального реестра туроператоров приказом Ростуризма исключены ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО Туроператор «Натали Турс».

Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали» составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов), для договора страхования ООО Туроператор «Натали Турс» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В настоящий момент страховая компания уже начала принимать документы от пострадавших клиентов туроператора. В течение 30 (тридцати) календарных дней будет формироваться реестр требований для дальнейшего расчета пропорции (коэффициента) и корректного определения размера выплат в отношении каждого требования.

С перечнем региональных центров (филиалов) СПАО «Ингосстрах», осуществляющих прием документов на территории РФ за пределами Московской области, можно ознакомиться на сайте компании https://www.ingos.ru/.

По всем вопросам, связанным с предъявлением требований в отношении страховых выплат по туроператору «Натали Турс», можно проконсультироваться по телефонам: +7 (495) 956-55-55, +7 (800) 200-29-47.