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Разворот. Банк России примет решение по ставке в последний момент

5 сентября 2018

Вчера в рамках форума в Сочи состоялась пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ РФ отметила, что появились факторы в пользу повышения ключевой ставки. Вероятно, речь идёт об ускорении инфляции  и ослаблении рубля. И хотя, по словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас факторов в пользу сохранения ставки на текущем уровне больше, чем за её подъём, налицо ужесточение риторики. Разговоры о том, что  Центробанк начинает смотреть в сторону подъёма ставок, нашли подтверждение, отмечает старший аналитик Альпари Роман Ткачук:

– Это может означать постепенный разворот монетарной политики, ведь начиная с 2016 года ставки в России снижались. Подъём ставки на развивающихся рынках – общемировая тенденция, в этом году это сделали центробанки Аргентины, Турции, Индонезии, Индии, Филиппин.

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Сейчас для Центробанка РФ непростое время и при принятии решения по ставке придётся учитывать много факторов – ускорение инфляции, геополитику, динамику рынка ОФЗ, рубля и валют развивающихся стран. Вполне возможно, что поднимать или не поднимать ставку на заседании 14 сентября ЦБ РФ  будет решать практически в последний момент. Отметим, что ближайшее заседание регулятора будет сопровождаться публикацией доклада о денежно-кредитной политике и  пресс-конференцией для СМИ – к формулировкам относительно состояния экономики также будет повышенное внимание.

Банк России традиционно консервативен и начнёт подъём ставки лишь в случае сильной необходимости. Ведь вслед за одним подъёмом ставки рынки будут ждать следующий. Мы ожидаем, что ЦБ РФ 14 сентября оставит ставку на уровне 7,25%. На этом фоне рубль может оказаться под небольшим давлением.

 

 


/ СИА /
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