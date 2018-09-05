Азиатско-Тихоокеанский банк во Владивостоке провел праздничное мероприятие для пациентов Краевой детской клинической больницы

31 августа во Владивостоке прошла благотворительная акция «Подари улыбку детям». Азиатско-Тихоокеанский банк организовал праздник для всех маленьких пациентов Краевой детской клинической больницы №1.

Сотрудники банка создали в больнице праздничную атмосферу не только для малышей, но и для их родителей, а также для врачей многопрофильного лечебного заведения.

Весь день маленькие пациенты клиники играли с героями из любимых мультфильмов «Миньоны», «Корпорация Монстров», «Трансформеры», «Маша и Медведь», делали селфи, участвовали в различных конкурсах, шоу и танцевали на дискотеке.

Комментирует Татьяна Бычкова, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Приморскому краю: «Мы уверены, что мероприятие «Подари улыбку детям» имеет большое психологическое значение для маленьких пациентов. Мы стремились создать атмосферу большого праздника, которая позволит ребятам забыть о своих болезнях и неприятных процедурах, а просто от души повеселиться. Желаем всем детям скорейшего выздоровления, чтобы новый учебный год начался за партой, а не в стенах больницы».

В завершении праздника дети выпустили в небо яркие воздушные шары.

От Азиатско-Тихоокеанского банка в Краевую детскую клиническую больницу №1 были переданы игрушки в детскую игровую комнату и подарки для детей.

АТБ продолжает проводить благотворительные акции в различных регионах страны. Так, сотрудники банка уже оказали помощь многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из Якутии, Сахалина, Амурской области и Алтая.