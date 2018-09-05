Как устроиться в Сбербанк? Банком создан новый портал для студентов и выпускников

Сбербанк запустил портал sbergraduate - ресурс, на котором собрана вся информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.
На новом портале объединены все HR-продукты банка для молодежной аудитории. Среди которых:
- Sberseasons — стажировки в ИТ;
- 12UP — именные стипендии;
- HeadStart — стажировки в инвестиционном банкинге;
- Young Global Pioneers, обучающее путешествие.
Кроме того, на портале собраны:
- вакансии для молодых специалистов;
- все вузовские мероприятия, в которых участвует банк;
- статьи о том, как построить карьеру или пройти собеседование;
- информация о структуре Сбербанка, изложенная простым и понятным языком.
Важная составляющая нового портала — истории успеха молодых сотрудников банка, которые рассказывают о себе и своей карьере.
Запуск портала Sbergraduate.ru позволит удовлетворить потребность Сбербанка в найме молодых специалистов. Cтуденты, аспиранты и выпускники вузов благодаря этому найдут возможности для начала карьеры в Сбербанке и будут понимать ожидания работодателя.
Ксения Мартынова, управляющий директор департамента HR-компетенций
«Мы строим масштабную экосистему вокруг и для студента, которая дает все возможности для саморазвития и построения карьеры внутри Сбербанка. Мы даем понять, что в Сбербанке работает много успешных и молодых сотрудников, и именно ты можешь стать одним из них. Наш карьерный портал для молодежи sbergraduate.ru – это единая точка входа в Банк для самых лучших и талантливых студентов».
Сбербанк последовательно реализует свою кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалами в удобной для них форме. Описание вакансий и сам интерфейс нового портала интуитивно понятны для целевой аудитории. Благодаря порталу можно не только получать советы и рекомендации, но и узнавать наставников, которые опекают новых коллег и дают им все возможности для быстрого профессионального роста.